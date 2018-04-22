Экс-канцлер Германии сделал церкви по-царски щедрый подарок

По информации HAZ, витраж высотой около 12 метров должен быть изготовлен и установлен в стрельчатое окно церкви в течение 2018 года. В настоящее время составлением сметы расходов занимается мастерская Derix в городе Таунусштайн (федеральная земля Гессен), которая в 1910 году изготовила остекление для Сикстинской капеллы в Риме.

По оценкам экспертов, изготовление и установка витража будут стоить около 100 тысяч евро, пишет далее HAZ, отмечая, что пока неизвестна точная сумма вклада Шрёдера. Пастор церкви Ханна Крайзель-Либерманн (Hanna Kreisel-Liebermann) в интервью информагентству epd подтвердила эту сумму. Сам Шрёдер назвал в беседе с HAZ церковь святых Георга и Якова в Ганновере "выдающимся местом", а Люперца - одним из самых видных среди современных немецких художников.