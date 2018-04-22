Видео: в самолете из-за турбулентности выпал иллюминатор

Инцидент произошел в четверг днем, но СМИ о нем стало известно только в воскресенье, уточняет издание.

По заявлению представителей Air India, самолет находился в зоне турбулентности около 12 минут, передает Newsru.

После того как Boeing попал в зону турбулентности, треснуло стекло иллюминатора. Панель упала на одну из пассажирок. С полок упал багаж. Женщина ударилась головой о панель обшивки из-за того, что не была пристегнута, цитирует сообщение авиакомпании РИА "Новости". Над некоторыми креслами выпали кислородные маски.

По данным Indian Express, на борту самолета в момент инцидента было около 240 человек.