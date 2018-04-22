Поляки захотели отпраздновать день рождения Гитлера и попались

«В результате операции сотрудников агентства внутренней безопасности два человека были задержаны. Это главные организаторы концерта неофашистских групп», — рассказал он, передает Lenta.ru.

В операции по задержанию приняли участие около 300 силовиков. Они обыскали несколько помещений, включая место запланированного концерта, и несколько автомобилей, а также изъяли баннеры и флаги с неофашистской символикой.

В понедельник, 23 апреля, задержанных доставят в прокуратуру для предъявления обвинения.