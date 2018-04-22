воскресенье, 22 апреля 2018 г.
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Поляки захотели отпраздновать день рождения Гитлера и попались

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Неонацисты покупают билеты на концерт.

ФОТО: John Macdougall / AFP / Scanpix

Сотрудники агентства внутренней безопасности Польши задержали организаторов концерта в честь дня рождения Адольфа Гитлера, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры.

«В результате операции сотрудников агентства внутренней безопасности два человека были задержаны. Это главные организаторы концерта неофашистских групп», — рассказал он, передает Lenta.ru.

В операции по задержанию приняли участие около 300 силовиков. Они обыскали несколько помещений, включая место запланированного концерта, и несколько автомобилей, а также изъяли баннеры и флаги с неофашистской символикой.

В понедельник, 23 апреля, задержанных доставят в прокуратуру для предъявления обвинения.

20 апреля на трех мостах литовского Вильнюса неизвестные развесили флаги со свастиками. Все изображения были прикреплены к перилам при помощи цепей. Позже флаги были сняты, на данный момент ведется расследование.

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