Поляки захотели отпраздновать день рождения Гитлера и попались

Сотрудники агентства внутренней безопасности Польши задержали организаторов концерта в честь дня рождения Адольфа Гитлера, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры.
«В результате операции сотрудников агентства внутренней безопасности два человека были задержаны. Это главные организаторы концерта неофашистских групп», — рассказал он, передает Lenta.ru.
В операции по задержанию приняли участие около 300 силовиков. Они обыскали несколько помещений, включая место запланированного концерта, и несколько автомобилей, а также изъяли баннеры и флаги с неофашистской символикой.
В понедельник, 23 апреля, задержанных доставят в прокуратуру для предъявления обвинения.
20 апреля на трех мостах литовского Вильнюса неизвестные развесили флаги со свастиками. Все изображения были прикреплены к перилам при помощи цепей. Позже флаги были сняты, на данный момент ведется расследование.