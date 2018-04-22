«Я не скажу ничего другого, кроме того, что Tallink и Таллиннский порт вынудили меня сегодня вновь сесть в кресло-каталку, чтобы попасть на паром», - говорится в посте журналиста. Росин сказал, что давно уже так не краснел от унижения и смущения.

В том же посте Росин отметил, что в Хельсинки его встретили без кресла. «Попросил также себя сопроводить до такси. Сопровождающий согласился. Перед терминалом выяснилось, что очередь в 45 минут. Сопровождающий сам предложил прогуляться до второго терминала (около 800 метров), вдруг там меньше очередь. Ладно. Извинился, что отнимаю у него так много времени. Сел в такси», - рассказывает о ходе событий Росин.