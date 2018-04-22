Мужчина с ножом напал на водителя и пассажира такси в центре Москвы

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в субботу поздно вечером в районе дома 5 по Звенигородскому шоссе. Полиция получила сообщение о том, что по указанному адресу лежит человек в крови. "Прибывшими на место полицейскими у дома по указанному адресу с ножевым ранением плеча обнаружен мужчина 1968 года рождения, а также задержан и доставлен в ОМВД находившийся в состоянии алкогольного опьянения неработающий 60-летний мужчина", - рассказали в пресс-службе.