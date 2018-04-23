Мистический бездомный и его неутомимый помощник

Что связывает одного из самых известных бездомных Таллинна и продавца конфет со стажем? Если честно, ничего. Однако, несмотря на это, каждый месяц держащий магазин конфет на Пярну маантеэ Велло Коосма дает бездомному целый мешок сластей. И так 16 лет подряд, пишет Postimees.
Тондиское чудовище, Скиталец, Человек из Тонди, Летучий Голландец – так много прозвищ получил живущий на улицах Таллинна несколько десятков лет 67-летний мужчина, назовем его Антс (настоящее имя редакции известно). Сам он разрешает называет себя XY.
Как и прозвищ, очень много бродит по городу и легенд о нем. Своим красным, заросшим щетиной лицом, и красным плащом рослый скиталец напоминает Деда Мороза.
«Вы говорите о Тондиском чудовище, - сразу реагирует на наш вопрос водитель трамвая Майре.- Он очень умный, постоянно решает школьникам задачки по математике». Рассказы об этом Майре слышала от других водителей трамваем: «Когда мы едем домой, он иногда сидит на остановке Веэрени, а вокруг него полно детей. Странный человек…»
«Этого я не слышал», - говорит директор Таллиннской общей гимназии Мехис Певерит, узнав, что детям решают задачи.
Но Антс знаком и ему: «Ни одной ссоры с ним не было ни у меня, ни у школы. Я слышал, что он был хорошим человеком, который попал в сложную ситуацию».
Водители трамваев были весьма обеспокоены, когда нынешней зимой долгое время не видели его. «Опасались, что с ним случилось что-то плохое, но тут мы его увидели и обрадовались. Но мы бы все же не хотели, чтобы он ездил на трамваях, потому что он очень грязный, и запах от него заползает во все углы салона».
Из вежливости снимает шапку
В течение многих лет помощь Антсу предлагали многие горожане: кто-то дал куртку, кто-то покупал чай и кофе. Несколько лет назад фотограф Ардо Кальювеэ даже организовал целую кампанию в социальных сетях для помощи Антсу.
Продавец R-Kiosk расположенного рядом с домом полиции в конце каждого дня относит Антсу булочки, срок годности которых так и так заканчивается: «Жалко человека».
В свое время работавший на шоколадной фабрике «Калев» в теперь держащий свой сладкий бизнес 60-летний Велло Коосма знает Антса уже лет 16-17. Раз в месяц Антс подходит к стеклянной двери магазина Велло. Снимает шапку, приглаживает волосы и остается ждать на улице. В крошечный магазин он не входит. Из вежливости.
«Там твой друг Летучий Голландец!» – говорят продавцы Коосма. «На нем же все полощется. Если ветер, то пленка и все его вещи колышутся», - объяснил продавец конфет причину такого прозвища.
Коосма отдает Антсу приготовленный пакет, в котором лежит, например, килограмм конфет «Комета». «Большой мешок, нужно же продержаться месяц», - говорит он. И так почти 16 лет.
Когда однажды Антс два месяца не появлялся, забеспокоился весь коллектив магазина.
С начале их знакомства, Антс передавал свои просьбы конфетникам письменно. Больше всего ему нравились лимонная помадка. Но их больше не выпускают.
«Он вежливый, всегда благодарит и спрашивает: могу ли я в следующий раз еще прийти», - говорит Коосма. Так Антс спрашивал все эти годы каждый раз и получал на этот вопрос утвердительный ответ.
«У нас взаимное уважение. Никто из нас не знает, что будет завтра. Говорят, что благодарным должен быть не тот, кто получает, а тот, кто может помочь», - говорит продавец конфет.
Особо долгими разговоры между Антсом и Велло не были: «Я не знаю, сколько ему лет, он не стремится говорить. Если ты 20 лет живешь на улице, то не будет такого, что вот мы сели и общаемся, как мы с вами сейчас». Коосма очень беспокоится за воспаленные ноги Антса.
Также он слышал слухи о том, что тондиский бездомный – измученный гений, у которого несколько высших образований. «Что тут правда, я не знаю, но его жизни я не пожелал бы никому. Это жесткое испытание».
Антс живет под виадуком на Пярнуском шоссе, а иногда – в кустах черемухи. «Зимой у него был утюг, который он нагревал и носил с собой», - рассказал Коосма.
Когда продавец шоколада спросил, как Антс справляется, ответ был коротким: благодаря разным людям: «Один раз я видел его в трамвае – он вошел через заднюю дверь и народ начал двигаться в сторону начала трамвая. Меня он не узнал, может быть, сделал это ради меня, я не знаю, когда он видит меня здесь, в Тонди, то машет мне».
Насколько ему известно, Антс не злой, а боязливый: «Иногда он очень веселый, и снова - очень грустный».
Почему пожилой человек десятки лет живет на улицах Таллинна? Это вероятно личный выбор Антс, страдающего душевным расстройством, и сделать ничего нельзя.
В молодости был отличным учеником
У Антса есть высшее образование, это – правда. В 1970-х он закончил тогдашний Таллиннский политехнический институт по специальности экономика обслуживания и управление. До того, он еще учился в Сельхоз Академии в Тарту.
В молодости Антс бросался в глаза своим желанием учиться. Больше всего он хотел учиться высшей математике. Или из-за перенапряжения, или по каким-то другим причинам его душевное здоровье начало сдавать еще в ранней молодости. В глубокое советское время, когда подобные проблемы держали под особым секретом.
Ааре закончил нынешний ТТУ вместе с Антсом: «У меня есть фотографии с ним с выпускного, где он получает диплом». (Полное имя Ааре редакции известно). Однако курс познакомился с Антсом перед самым выпуском – его перевели откуда-то. Откуда, Ааре не знает: «Он просто откуда-то появился в нашей группе».
Ааре часто видит Антса на улице: «Я обращался к нему и спрашивал, могу ли я ему помочь? Я не знаю, помнит ли он меня, но думаю, что, да».
Официально у Антса же есть дом – маленькая комнатушка в одном деревянном доме в Таллинне. По словам председателя квартирного товарищества, эта комната не пригодна для жилья: «Там нет ни воды, ни отопления. Вся комната забита мусором».
Насколько ей известно, Антс не жил в своей квартире лет 10-15, но раз в несколько месяцев он обходит дом: «Держится в стороне и боится людей».
У Антса есть родственники, которые пытаются ему помочь, но как спасти от улицы человека, которые сам не хочет, чтобы его спали? Вместо встреч с родными, он время от времени отправляет им письма. Ему нравится писать, об это знают, как руководитель квартирного товарищества, так и продавец конфет Коосма.
На письмо Postimees Антс не ответил. Осторожно сказал пару предложений, когда давали ему булочки. Их Антс принимал с благодарностью.
Чиновник: помочь всем нельзя
Руководитель отдела социальной опеки Пяхья-Таллинна Март-Пеэтер Эрсс
Март-Пеэтер Эрсс
Tallinna linnavalitsus
В принудительном порядке можно помочь только тем больным людям, которые опасны для себя и окружающих. О таких людях заботятся в закрытых учреждениях, куда можно кого-то поместить только по решению суда. Причем, из соответствующего решения Государственного суда следует, что опасность или опасная для людей деятельность должны быть очень конкретно описаны и в случае бездомных на основании конкретных обстоятельств должно быть достаточно оснований считать, что человек в ближайшем будущем это точно, а не вероятно, сделает.
Есть люди, которые настолько больны, что из-за своего душевного здоровья потеряли место жительства и не принимают предлагаемую помощь, но напрямую ни себе, ни другим все же не опасны, чтобы отправить их на основании решения суда в закрытое учреждение. Среди бездомных в основном находятся люди с зависимостями, но есть и те, кто имеет иные психические заболевания, в случае которых мы бессильны предложить достойные жилищные условия по той причине, что они не принимают помощь, и само по себе это очень печально.