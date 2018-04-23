Мистический бездомный и его неутомимый помощник

«У нас взаимное уважение. Никто из нас не знает, что будет завтра. Говорят, что благодарным должен быть не тот, кто получает, а тот, кто может помочь», - говорит продавец конфет.

Особо долгими разговоры между Антсом и Велло не были: «Я не знаю, сколько ему лет, он не стремится говорить. Если ты 20 лет живешь на улице, то не будет такого, что вот мы сели и общаемся, как мы с вами сейчас». Коосма очень беспокоится за воспаленные ноги Антса.

Также он слышал слухи о том, что тондиский бездомный – измученный гений, у которого несколько высших образований. «Что тут правда, я не знаю, но его жизни я не пожелал бы никому. Это жесткое испытание».

Антс каждый раз, когда журналисты Postimees отправлялись его искать, стоял у стены старой конфетной фабрики "Калев". ФОТО: Sander Ilvest

Антс живет под виадуком на Пярнуском шоссе, а иногда – в кустах черемухи. «Зимой у него был утюг, который он нагревал и носил с собой», - рассказал Коосма.

Когда продавец шоколада спросил, как Антс справляется, ответ был коротким: благодаря разным людям: «Один раз я видел его в трамвае – он вошел через заднюю дверь и народ начал двигаться в сторону начала трамвая. Меня он не узнал, может быть, сделал это ради меня, я не знаю, когда он видит меня здесь, в Тонди, то машет мне».

Насколько ему известно, Антс не злой, а боязливый: «Иногда он очень веселый, и снова - очень грустный».

Почему пожилой человек десятки лет живет на улицах Таллинна? Это вероятно личный выбор Антс, страдающего душевным расстройством, и сделать ничего нельзя.

В молодости был отличным учеником

У Антса есть высшее образование, это – правда. В 1970-х он закончил тогдашний Таллиннский политехнический институт по специальности экономика обслуживания и управление. До того, он еще учился в Сельхоз Академии в Тарту.

В молодости Антс бросался в глаза своим желанием учиться. Больше всего он хотел учиться высшей математике. Или из-за перенапряжения, или по каким-то другим причинам его душевное здоровье начало сдавать еще в ранней молодости. В глубокое советское время, когда подобные проблемы держали под особым секретом.

Ааре закончил нынешний ТТУ вместе с Антсом: «У меня есть фотографии с ним с выпускного, где он получает диплом». (Полное имя Ааре редакции известно). Однако курс познакомился с Антсом перед самым выпуском – его перевели откуда-то. Откуда, Ааре не знает: «Он просто откуда-то появился в нашей группе».

Ааре часто видит Антса на улице: «Я обращался к нему и спрашивал, могу ли я ему помочь? Я не знаю, помнит ли он меня, но думаю, что, да».