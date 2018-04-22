На шоссе Тарту-Выру произошло ДТП, двоих увезли на скорой

Авария случилась в 16.22 на 198 километре шоссе Тарту-Выру на перекресте Татра и Отепяэ-теэ, когда 26-летний водитель Ford Focus попытался объехать двигавшийся по главной дороге автомобиль Alfa Romeo, за рулем которого находилась 28-летняя женщина.

Скорая помощь доставила в клинику Тартуского университета водителя Ford и находившуюся в автомобиле Alfa Romeo 33-летнюю женщину.