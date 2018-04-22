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  • На шоссе Тарту-Выру произошло ДТП, двоих увезли на скорой

На шоссе Тарту-Выру произошло ДТП, двоих увезли на скорой

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Скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Вчера на перекрестке Татра и Отепяэ-теэ произошло дорожно-транспортное происшествие, когда Ford выехал наперерез автомобилю Alfa Romeo. Скорая помощь доставила в больницу водителя Ford и пассажирку Alfa Romeo, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Авария случилась в 16.22 на 198 километре шоссе Тарту-Выру на перекресте Татра и Отепяэ-теэ, когда 26-летний водитель Ford Focus попытался объехать двигавшийся по главной дороге автомобиль Alfa Romeo, за рулем которого находилась 28-летняя женщина.

Скорая помощь доставила в клинику Тартуского университета водителя Ford и находившуюся в автомобиле Alfa Romeo 33-летнюю женщину.

Всего в эту субботу произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в ходе которых пострадали шесть человек.

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