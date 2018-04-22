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Паром Soela вскоре вернется на линию

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Паром Soela. Иллюстративное фото.

ФОТО: Irina Mägi

Паром Soela, долгое время находившийся в доке в Насва из-за ремонта гребного винта, к вечеру понедельника планируется вернуть на линию Сыру-Трийги, пишет Meie Maa.

К вечеру пятницы гребной винт еще не установили на пароме, но глава AS Kihnu Veeteed Андрес Лаасма сказал, что этим занимаются. «Если все пройдет по плану, мы надеемся вывести Soela на маршрут к вечерним рейсам в понедельник, - сказал он. - В морском деле всегда возможны сюрпризы, на мы надеемся на лучшее».

Лаасма отметил, что гребной винт пытались установить в пятницу вечером, а паром планируется спустить на воду в воскресенье.

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