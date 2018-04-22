Паром Soela вскоре вернется на линию

К вечеру пятницы гребной винт еще не установили на пароме, но глава AS Kihnu Veeteed Андрес Лаасма сказал, что этим занимаются. «Если все пройдет по плану, мы надеемся вывести Soela на маршрут к вечерним рейсам в понедельник, - сказал он. - В морском деле всегда возможны сюрпризы, на мы надеемся на лучшее».