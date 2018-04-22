Президент Франции рассказал, что думает о Путине

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал российского лидера Владимира Путина "одержимым вмешательством в наши демократии". Об этом говорится в выдержках из интервью, опубликованных в Twitter программы Fox News Sunday. Путин сильный лидер, который умеет использовать слабости других, заявил Макрон, передает Newsru.com.
"Я считаю, что он очень сильный человек, он сильный президент. Он хочет величия России. Люди гордятся его политикой. Он крайне жесток по отношению к меньшинствам и своим оппонентам", - заявил французский лидер. Он подчеркнул, что сам не разделяет взгляды Путина на демократию.
"Он сильный и умный. Но не будьте наивны. Он одержим вмешательством в наши демократии. Поэтому я уверен, что мы никогда не должны проявлять слабость с президентом Путиным. Когда ты слаб, он это использует", - указал Макрон.
.@EmmanuelMacron on Russian President Putin: He’s strong and smart. But don’t be naïve. He’s obsessed by interferences in our democracies. That’s why I do believe that we should never be weak with President Putin. When you are weak, he uses it.— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) 22 апреля 2018 г.
Как отмечает РБК, в мае президент Франции посетит Санкт-Петербург, он будет основным гостем Петербургского международного экономического форума. Приглашение приехать в Россию Макрон получил от Путина в сентябре 2017 года, когда российские президент был с визитом в Париже.