Президент Франции рассказал, что думает о Путине

"Я считаю, что он очень сильный человек, он сильный президент. Он хочет величия России. Люди гордятся его политикой. Он крайне жесток по отношению к меньшинствам и своим оппонентам", - заявил французский лидер. Он подчеркнул, что сам не разделяет взгляды Путина на демократию.

"Он сильный и умный. Но не будьте наивны. Он одержим вмешательством в наши демократии. Поэтому я уверен, что мы никогда не должны проявлять слабость с президентом Путиным. Когда ты слаб, он это использует", - указал Макрон.

.@EmmanuelMacron on Russian President Putin: He’s strong and smart. But don’t be naïve. He’s obsessed by interferences in our democracies. That’s why I do believe that we should never be weak with President Putin. When you are weak, he uses it. — FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) 22 апреля 2018 г.