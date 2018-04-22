воскресенье, 22 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

EKRE: эстонским и русским избирателям мы говорим одинаковые вещи

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Вещи с логотипом EKRE. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

Ужесточение судебной системы и контроль на всех границах страны - с такими тезисами намерена выйти на предстоящие парламентские выборы Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), передает Rus.Err.

Сегодня Консервативная народная партия Эстонии занимает третью строчку в политических рейтингах страны. Основной электорат консерваторов - эстонцы, однако, согласно последним опросам общественного мнения, их готовы поддержать и 3 процента русскоязычных. 

"Русским избирателям мы говорим те же самые слова, что и эстонским.  В их же интересах, чтобы языком обучения был эстонский, это необходимо для их детей, в их же интересах, чтобы страна была хорошо защищена, в их же интересах, чтобы мы сдержали приток мигрантов из исламистских стран, и в их же интересах, чтобы экономика росла. Это общий интерес Эстонии", - сказал переизбранный вице-председателем EKRE Яак Мадисон.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ