EKRE: эстонским и русским избирателям мы говорим одинаковые вещи

"Русским избирателям мы говорим те же самые слова, что и эстонским. В их же интересах, чтобы языком обучения был эстонский, это необходимо для их детей, в их же интересах, чтобы страна была хорошо защищена, в их же интересах, чтобы мы сдержали приток мигрантов из исламистских стран, и в их же интересах, чтобы экономика росла. Это общий интерес Эстонии", - сказал переизбранный вице-председателем EKRE Яак Мадисон.