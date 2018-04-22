EKRE: эстонским и русским избирателям мы говорим одинаковые вещи

Ужесточение судебной системы и контроль на всех границах страны - с такими тезисами намерена выйти на предстоящие парламентские выборы Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), передает Rus.Err.
Сегодня Консервативная народная партия Эстонии занимает третью строчку в политических рейтингах страны. Основной электорат консерваторов - эстонцы, однако, согласно последним опросам общественного мнения, их готовы поддержать и 3 процента русскоязычных.
"Русским избирателям мы говорим те же самые слова, что и эстонским. В их же интересах, чтобы языком обучения был эстонский, это необходимо для их детей, в их же интересах, чтобы страна была хорошо защищена, в их же интересах, чтобы мы сдержали приток мигрантов из исламистских стран, и в их же интересах, чтобы экономика росла. Это общий интерес Эстонии", - сказал переизбранный вице-председателем EKRE Яак Мадисон.