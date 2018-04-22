Детективы попытались разблокировать смартфон умершего его отпечатком пальца

Инцидент произошел в похоронном бюро города Клируотер. Разблокировать телефон таким образом не получилось. По мнению Виктории Армстронг, бывшей невесты Лайнуса Филлипа, поведение детективов было «неуважительным и противозаконным».

Полицейские объяснили, что таким способом они хотели собрать данные из смартфона Филлипа. Они нужны для расследования смерти мужчины и еще одного дела о наркотиках, с которым он связан. По словам лейтенанта Рэндалла Чейни, полицейские решили не получать для этих действий ордер, потому что у мертвых «нет конфиденциальности».

В марте этого года Лайнус Филлип был застрелен полицейскими. Он не остановился на участке дороги с ограниченным движением и задел сотрудника полиции машиной. Его семья не доверяет заключению о его смерти. Дело взял под личный контроль местный прокурор.