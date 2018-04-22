воскресенье, 22 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Что происходит? Россияне массово запускают бумажные самолетики

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Бумажный самолетик.

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

Сторонники свободного доступа в интернет по призыву создателя заблокированного мессенджера Telegram Павла Дурова запустили бумажные самолетики - символы "цифрового сопротивления". Дуров попросил самолетики не только разбросать, но и собрать через час - напомнив, что сегодня День Земли, передает Newsru.com.

Необычную акцию создатель заблокированного мессенджера Павел Дуров назначил на 7 вечера по местному времени. В соцсетях появилось множество снимков и видео запуска самолетиков.

 

✈️✈️✈️#telegram

Публикация от @ julia_rock_n_rolla

 

#свободныйинтернет #telegram #telegramживи

Публикация от Анастасия (@enot_v_inste)

16 апреля на Лубянке в центре Москвы задержали активистов, запускавших бумажные самолетики в знак протеста. Среди них были Мария Алехина и Дмитрий Энтео, суд назначил им по 100 часов обязательных работ, признав нарушения по статье КоАП о проведении массовых мероприятий. Роскомнадзор приступил к попыткам блокировки Telegram 16 апреля после решения суда. В воскресенье утром пользователи в России жаловались на недоступность домена www.google.com и некоторых сервисов IT-гиганта.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ