Что происходит? Россияне массово запускают бумажные самолетики

Сторонники свободного доступа в интернет по призыву создателя заблокированного мессенджера Telegram Павла Дурова запустили бумажные самолетики - символы "цифрового сопротивления". Дуров попросил самолетики не только разбросать, но и собрать через час - напомнив, что сегодня День Земли, передает Newsru.com.
Необычную акцию создатель заблокированного мессенджера Павел Дуров назначил на 7 вечера по местному времени. В соцсетях появилось множество снимков и видео запуска самолетиков.
22 апреля 2018 г.
#Telegram— 🔞🎄TheWitness™|5K🎄🔞 (@__TheWitness___) 22 апреля 2018 г.
Самолетик Уиииииии pic.twitter.com/duXdO3WX88
к 7-часовой акции готовы 👌👌👌 #telegram @xstchx pic.twitter.com/ytbVJxYkjA— дедошлюха (@Anechka_ZR) 22 апреля 2018 г.
Петербург, у ТЦ Галерея прямо сейчас pic.twitter.com/msefLUwSsE— Сергей Звезда (@sergeyzvezda) 22 апреля 2018 г.
16 апреля на Лубянке в центре Москвы задержали активистов, запускавших бумажные самолетики в знак протеста. Среди них были Мария Алехина и Дмитрий Энтео, суд назначил им по 100 часов обязательных работ, признав нарушения по статье КоАП о проведении массовых мероприятий. Роскомнадзор приступил к попыткам блокировки Telegram 16 апреля после решения суда. В воскресенье утром пользователи в России жаловались на недоступность домена www.google.com и некоторых сервисов IT-гиганта.