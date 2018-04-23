В Таллинне на Лаагна-теэ погибла 81-летняя женщина

Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного около 17.15. По предварительным данным, 81-летняя женщина переходила Лаагна-теэ в неположенном месте и попала под двигавшийся в сторону центра города автомобиль Mercedes Benz, которым управляла 36-летняя женщина.