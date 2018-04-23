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  • В Таллинне на Лаагна-теэ погибла 81-летняя женщина

В Таллинне на Лаагна-теэ погибла 81-летняя женщина

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ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees

В воскресенье, 22 апреля, в Таллинне на Лаагна-теэ произошла авария, в результате которой погибла пожилая женщина, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.

Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного около 17.15. По предварительным данным, 81-летняя женщина переходила Лаагна-теэ в неположенном месте и попала под двигавшийся в сторону центра города автомобиль Mercedes Benz, которым управляла 36-летняя женщина.

Скорая помощь доставила пешехода в больницу, откуда около 21.25 пришло сообщение, что от полученных травм 81-летняя женщина скончалась. Водитель автомобиля была трезвой и имела действующие водительские права.

Максимальная разрешенная скорость движения на этом участке дороги составляет 70 км/ч.

Полиция просит возможных очевидцев аварии позвонить по номеру 612 3000 или 112.

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