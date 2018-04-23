В Таллинне на Лаагна-теэ погибла 81-летняя женщина

В воскресенье, 22 апреля, в Таллинне на Лаагна-теэ произошла авария, в результате которой погибла пожилая женщина, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.
Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного около 17.15. По предварительным данным, 81-летняя женщина переходила Лаагна-теэ в неположенном месте и попала под двигавшийся в сторону центра города автомобиль Mercedes Benz, которым управляла 36-летняя женщина.
Скорая помощь доставила пешехода в больницу, откуда около 21.25 пришло сообщение, что от полученных травм 81-летняя женщина скончалась. Водитель автомобиля была трезвой и имела действующие водительские права.
Максимальная разрешенная скорость движения на этом участке дороги составляет 70 км/ч.
Полиция просит возможных очевидцев аварии позвонить по номеру 612 3000 или 112.