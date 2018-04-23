Опрос: Партия реформ удерживается по популярности на первом месте

Согласно проведенному в середине апреля опросу, Партию реформ поддерживает 30 процентов респондентов с постоянными предпочтениями. Центристскую партию поддержали 21,6 процента, Консервативную народную партию (EKRE) 19,1, а Социал-демократическую партию (СДПЭ) 10,6 процента респондентов. Поддержка Партии зеленых выросла в апреле до 6,1 процента, Свободную партию и Союз Отечества и Res Publica (IRL) поддержали по 5,8 процента.

«Уверенно лидирует набравшая 30 процентов Партия реформ, но ее популярность несколько снизилась, скорее всего, за счет избирателей с непостоянными предпочтениями, в социально-демографическом разрезе снижение поддержки произошло преимущественно среди мужчин и людей в возрасте до 35 лет», - прокомментировал результаты опроса Айвар Воог из Kantar Emor.

«К находящейся на втором месте Центристской партии приближается EKRE, впервые превысившая отметку в 19 процентов. Их поддерживают преимущественно жители небольших городов и сельских регионов», - добавил Воог.

«Исключительное явление — зеленые оказались на уровне 6 процентов, на котором они в прошлый раз находились более семи лет назад. Последующие месяцы покажут, идет ли речь о случайном колебании или более долгосрочном явлении. Рейтинг зеленых выше среднего среди эстонцев, таллиннцев, более обеспеченных людей, а также школьников и студентов», - отметил он.

«По-прежнему, уже четвертый месяц подряд, суммарный рейтинг правительственной коалиции находится на низкой отметке — ниже 40 процентов. Правительственную коалицию поддерживают главным образом неэстонцы, таллиннцы, женщины и пенсионеры», - сказал Воог.

В апреле совокупная поддержка образующих правительственную коалицию Центристской партии, СДПЭ и IRL составила 38 процентов, что на 0,5 процентных пункта ниже, чем в марте. Еще в декабре суммарная поддержка коалиции составляла 44,5 процента.

Совокупная поддержка трех представленных в парламенте оппозиционных партий составила 60,7 процента.

Поддержка Партии независимости Эстонии составила один процент, а Партии народного единства 0,2 процента.

EKRE на втором месте по популярности у эстонцев

Эстоноязычные граждане по-прежнему активнее всего поддерживают Партию реформ, а русскоязычные Центристскую партию, но на втором месте по популярности в обеих языковых группах находится Консервативная народная партия (EKRE), сообщается в результатах проведенного Kantar Emor по заказу BNS и Postimees апрельского опроса.

Согласно проведенному в середине апреля опросу, Партию реформ поддерживает 35,9 процента эстоноязычных респондентов, а EKRE 21,3 процента. На третьем месте по популярности у эстоноязычных граждан Социал-демократическую партия (SDE), которую поддерживают 11 процентов.

На четвертом месте по популярности у эстонцев Центристская партия (8,6 процента). Союз Отечества и Res Publica (IRL) и Партию зеленых поддержали по 7,5 процента, а Свободную партию 7 процентов.

Среди русскоязычных граждан популярность Центристской партии в апреле резко снизилась. Если за период с января по марта она выросла с 65,4 до 79,8 процента, то в апреле она составила всего 62,9 процента. На втором месте по популярности EKRE (12 процентов), на третьем Партия реформ (11,1 процента), а на четвертом SDE (9,3 процента). Свободную партию поддержали 1,9 процента, Партию зеленых 1,4 процента, Партию народного единства 0,7, а IRL 0,4 процента.

Всего в апреле Партию реформ поддержали 30 процентов респондентов, обладавших твердыми предпочтениями. Центристскую партию поддержали 21,6 процента, EKRE 19,1, а SDE 10,6 процента респондентов. Поддержка Партии зеленых составила в апреле 6,1 процента, Свободную партию и IRL поддержали по 5,8 процента.

Результаты учитывают ответы респондентов, имевших определенные предпочтения, а процент затруднившихся с ответом исключен. Это позволяет сравнивать результаты опроса с результатами выборов Рийгикогу. В апреле с ответом затруднились 27 процентов респондентов. Максимальная статистическая погрешность составляет ±3,1 процента.