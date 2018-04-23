Представители G7 выступили за жесткий курс в отношении России

Позиция представителей государств "большой семерки" является сигналом для российской стороны, отмечает один из источников агентства. При этом страны G7 открыты к диалогу с Россией, заявил пожелавший остаться анонимным представитель Госдепартамента США. По его словам, при возможном диалоге необходимо учитывать ответственность России за "причиняющие ущерб действия" и "попытки дестабилизации государств".

Участники встречи высказались в поддержку мирового порядка, при котором всеми сторонами уважаются государственный суверенитет и территориальная целостность, отметила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Прогресс в переговорах по иранской атомной программе

В первый день встречи участники также обсудили атомную сделку с Ираном. Представители Евросоюза озабочены возможным срывом соглашения об ограничении иранской атомной программы. В ходе переговоров с Европой по этому вопросу был достигнут существенный прогресс, сообщил представитель Госдепартамента США. Однако итогового решения еще нет, отметил он.