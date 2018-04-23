Кубок татарина. "Ак Барс" снова чемпион

Третий Кубок Гагарина в начале третьего периода принес казанцам точный бросок легионера Роба Клинкхаммера. ЦСКА нанес по воротам Эмиля Гарипова 33 броска, казанцы по воротам Юханссона - всего 16, но если армейские броски дальше амуниции Гарипова не проходили, то Клинкхаммер сумел распечатать ворта ЦСКА, принеся Казани третий Кубок Гагарина за 10 сезонов существовавния КХЛ.

Форвард казанцев Данис Зарипов установил уникальное достижение - из 10 сезонов КХЛ, нападающий "Ак Барса" принял участие в шести финалах, победив в пяти. Перед этим сезоном были большие соменния в том, что Зарипов сможет выйти на лед - игрок был дисквалифицирован за употребление допинга, но, как показали дальнейшие слушания дела Зарипова, допинг попал в кровь игрока случайно, и к середине сезона Зарипов был оправдан и успел принять участие в 30 матчах забросив пять шайб.

«Я уже осознаю, что стал пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Эмоции после каждой победы одинаковые – максимально положительные. Они не сравнимы ни с чем. Мы начинаем сезон, чтобы выиграть. В очередной раз это получается сделать. Очень неприятная была ситуация в начале сезона. Хорошо, что выкарабкались из нее, добились справедливости и довели сезон до победной ноты. Серия с ЦСКА, несмотря на счет, не была легкой. Каждая игра была упорной и тяжелой. Посмотрите сами – все матчи с разницей в один гол. Где-то наше мастерство, опыт и везение сыграли нам на руку.

Думаю, после третьего раза руководство, наверное, задумается, чтобы переименовать его в Кубок татарина. Насколько тяжелее пятый Кубок? Он одинаково весит, если только тяжелее на 30-40 фамилий, которые добавятся», – рассказал Зарипов championat.com.

Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер передал эмоции после победы над ЦСКА (1:0, 4-1 в серии) в пятом матче серии финала Кубка Гагарина: «Это лучшее, что было со мной после рождения сына! Это самый важный гол в моей карьере. Пик моей карьеры, моей семьи. Я счастлив, что разделил эти чувства со своей женой, ребенком. Весь год получился не самым лучшим, я мало забивал. Но этот гол запомню на всю жизнь и буду рассказывать внукам о нем. Очень счастлив. Хочу вернуться в «Ак Барс», здесь великолепные болельщики, чудесный город. Я не могу быть более счастливым», – сказал Клинкхаммер.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, которого, по слухам, может сменить Олег Знарок, посетовал как на силу соперника, так и на отсутствие опыта игры на результат: «Хороший матч провели, лучший матч в серии, пожалуй, но не получилось забить. Не смогли мы подстроиться под «Ак Барс», а когда подстроились – было поздно. И удача была не на нашей стороне. Не хватило нам опыта таких матчей, опыта игры на результат, зато мы его получили сполна сейчас. Опыт так и приобретается, нужно проходить через такие матчи, чтобы его получить. Не хватило нам нюансов», – сказал Никитин на пресс-конференции.