Кубок татарина. "Ак Барс" снова чемпион

«Я вам всегда говорил: только честный труд, бл&дь, приведёт вот к этому кубку!» Зинэтула Билялетдинов, золотые цитаты российского хоккея. #акбарс #билялетдинов #lysenkovtv #павелохоккее #кубокгагарина

A post shared by Павел Лысенков (@lysenkovtv) on Apr 22, 2018 at 12:07pm PDT