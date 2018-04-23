В Таллинне популярнее всего Центристская партия: в остальных регионах лидирует Партия реформ

В середине апреля Центристскую партию в Таллинне поддерживали 33 процента граждан, а Партию реформ 27,2 процента. Социал-демократическую партию (СДПЭ) в столице поддержали 11,9 процента, EKRE 9 процентов, а Свободную партию 8,1 процента таллиннцев. Партию зеленых в Таллинне поддержали 5,6 процента, а Союз Отечества и Res Publica (IRL) 3,2 процента.

В Тарту, Пярну, Нарве и Кохтла-Ярве популярнее всего Партия реформ (40,6 процента), за ней следуют Центристская партия (25,4 процента) и СДПЭ(12 процентов). Партию зеленых поддержали 8,2 процента, EKRE 7,4, IRL 2,6, а Свободную партию 2,1 процента жителей этих городов.

Среди жителей остальных городов Эстонии Партию реформ поддержали 27,6 процента, а EKRE 27,5 процента. Центристскую партию поддержали 14,2 процента, СДПЭ и IRL по 9,8 процента. Свободную партию поддержали 5,9 процента, а Партию зеленых 4,4 процента.

Среди жителей поселков и деревень Партию реформ поддержали 29,3 процента, а EKRE 30,8 процента респондентов. Центристскую партию поддержали 11,5 процента, СДПЭ 8,9 процента, а IRL 8 процентов. Партию зеленых поддержали 6,4 процента, а Свободную партию 5,1 процента респондентов.

Всего в апреле Партию реформ поддержали 30 процентов респондентов, обладавших твердыми предпочтениями. Центристскую партию поддержали 21,6 процента, EKRE 19,1, а СДПЭ 10,6 процента респондентов. Поддержка Партии зеленых составила в апреле 6,1 процента, Свободную партию и IRL поддержали по 5,8 процента.

Результаты учитывают ответы респондентов, имевших определенные предпочтения, а процент затруднившихся с ответом исключен. Это позволяет сравнивать результаты опроса с результатами выборов Рийгикогу. В апреле с ответом затруднились 27 процентов респондентов. Максимальная статистическая погрешность составляет ±3,1 процента.