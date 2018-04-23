В понедельник Эстония отмечает День ветеранов

Уже рано утром в Нарвском замке ветераны подняли национальный флаг, а с 17 до 22.00 на площади Вабадузе в Таллинне все желающие смогут познакомиться с боевой техникой и получить представление о том, как живут военные в миссиях, пишет rus.err.ee.