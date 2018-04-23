В понедельник Эстония отмечает День ветеранов
23 апреля 2018 г., 8:13
В понедельник, 23 апреля, Эстония отмечает День ветеранов, отдавая дань уважения участникам военных операций за рубежом. Кульминацией станет концерт на площади Вабадузе в Таллинне, где выступят эстонские певцы и рок-ансамбль столичного отряда Кайтселийта.
Уже рано утром в Нарвском замке ветераны подняли национальный флаг, а с 17 до 22.00 на площади Вабадузе в Таллинне все желающие смогут познакомиться с боевой техникой и получить представление о том, как живут военные в миссиях, пишет rus.err.ee.
В благотворительном рок-концерте, который начнется в 19.00, примут участие Карл-Эрик Таукар, Лийс Лемсалу, Отть Лепланд и Иво Линна.
Сегодня в Эстонии насчитывается почти 2800 ветеранов Сил обороны.