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В понедельник Эстония отмечает День ветеранов

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ФОТО: Sander Ilvest/Postimees

В понедельник, 23 апреля, Эстония отмечает День ветеранов, отдавая дань уважения участникам военных операций за рубежом. Кульминацией станет концерт на площади Вабадузе в Таллинне, где выступят эстонские певцы и рок-ансамбль столичного отряда Кайтселийта. 

Уже рано утром в Нарвском замке ветераны подняли национальный флаг, а с 17 до 22.00 на площади Вабадузе в Таллинне все желающие смогут познакомиться с боевой техникой и получить представление о том, как живут военные в миссиях, пишет rus.err.ee.

В  благотворительном рок-концерте, который начнется в 19.00, примут участие Карл-Эрик Таукар, Лийс Лемсалу, Отть Лепланд и Иво Линна.

Сегодня в Эстонии насчитывается почти 2800 ветеранов Сил обороны.

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