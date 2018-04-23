понедельник, 23 апреля 2018 г.
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Битва насмерть: сломанные руки, разрывы связок

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ФОТО: Charles LeClaire / USA TODAY Sports/Sipa USA

"Питтсбург" в драматичном матче прошел "Филадельфию, лучший российский защитник Иван Проворов в Данию не приедет.

Причина, по которой Проворов пропустит Чемпионат мира по хоккею, травма руки, полученная россиянином в пятом матче серии. В шестом ,последнем поединке, Проворов сыграл 20 минут, набрав показатель полезности "-4", а "Летчики" уступили "Пингвинам" 5:8 и 2:4 в серии.

«Пока рука была на месте, я играл», – кратко прокомментировал ситуацию Проворов.

Еще один игрок "Летчиков" Шон Кутюрье сделал хет-трик и отдал две передачи играя с травмой колена. В двух последних матчах серии канадец выступал с травмой колена (разрыв медиальной коллатеральной связки). Он получил ее на тренировке и пропустил четвертый матч серии.  «Это было мое решение. Меня поддерживали наши тренеры и медики, они мне очень помогли, было много разных процедур. Стало лучше, но ситуация не была идеальной», – сказал Кутюрье официальному сайту НХЛ.  В этих двух матчах Кутюрье суммарно набрал 6 очков. В пятой игре на его счету оказалась победная шайба.

Пропустил матч и форвард "Пингвинов" Евгений Малкин из-за травмы нижней части тела.

Если Проворов из-за травмы останется вне ростера сборной России, то Семен Варламов и Никита Задоров могут помочь сборной России в Дании: "Колорадо" проиграл дома 0:5 "Нэшвиллу" и завершил сезон со счетом в серии 2:4.

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