Битва насмерть: сломанные руки, разрывы связок

Еще один игрок "Летчиков" Шон Кутюрье сделал хет-трик и отдал две передачи играя с травмой колена. В двух последних матчах серии канадец выступал с травмой колена (разрыв медиальной коллатеральной связки). Он получил ее на тренировке и пропустил четвертый матч серии. «Это было мое решение. Меня поддерживали наши тренеры и медики, они мне очень помогли, было много разных процедур. Стало лучше, но ситуация не была идеальной», – сказал Кутюрье официальному сайту НХЛ. В этих двух матчах Кутюрье суммарно набрал 6 очков. В пятой игре на его счету оказалась победная шайба.