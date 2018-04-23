Битва насмерть: сломанные руки, разрывы связок

"Питтсбург" в драматичном матче прошел "Филадельфию, лучший российский защитник Иван Проворов в Данию не приедет.
Причина, по которой Проворов пропустит Чемпионат мира по хоккею, травма руки, полученная россиянином в пятом матче серии. В шестом ,последнем поединке, Проворов сыграл 20 минут, набрав показатель полезности "-4", а "Летчики" уступили "Пингвинам" 5:8 и 2:4 в серии.
«Пока рука была на месте, я играл», – кратко прокомментировал ситуацию Проворов.
Еще один игрок "Летчиков" Шон Кутюрье сделал хет-трик и отдал две передачи играя с травмой колена. В двух последних матчах серии канадец выступал с травмой колена (разрыв медиальной коллатеральной связки). Он получил ее на тренировке и пропустил четвертый матч серии. «Это было мое решение. Меня поддерживали наши тренеры и медики, они мне очень помогли, было много разных процедур. Стало лучше, но ситуация не была идеальной», – сказал Кутюрье официальному сайту НХЛ. В этих двух матчах Кутюрье суммарно набрал 6 очков. В пятой игре на его счету оказалась победная шайба.
Пропустил матч и форвард "Пингвинов" Евгений Малкин из-за травмы нижней части тела.
Если Проворов из-за травмы останется вне ростера сборной России, то Семен Варламов и Никита Задоров могут помочь сборной России в Дании: "Колорадо" проиграл дома 0:5 "Нэшвиллу" и завершил сезон со счетом в серии 2:4.