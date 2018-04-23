понедельник, 23 апреля 2018 г.
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Генсекретарь ООН заявил о возвращении холодной войны

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Антониу Гутерриш.

ФОТО: Reuters/Scanpix

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возвращении холодной войны в интервью шведской общественной телевещательной компании SVT в воскресенье, 22 апреля. По его мнению, об этом позволяет говорить ситуация в Сирии, пишет DW.com.

Сейчас речь идет об интересах нескольких участников, считает Гутерриш. Помимо США и России, генсек ООН отметил активность Турции, Ирана и Саудовской Аравии в регионе. Крупные игроки уже не контролируют всех участников, заявил он.

Необходима реформа СБ ООН

Гутерриш также отметил необходимость реформы Совета Безопасности (СБ) ООН. "Наивно" считать, что организация способна урегулировать конфликт в Сирии, заявил он.О полной реформе Организации Объединенных Наций можно говорить лишь после преобразования Совета Безопасности, убежден генеральный секретарь.

По его мнению, Совбез отражает политическую картину мира после Второй мировой войны вместо современного состояния мира. В частности, члены СБ в качестве инструмента слишком часто используют право вето, полагает Гутерриш.

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