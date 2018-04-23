Генсекретарь ООН заявил о возвращении холодной войны

Сейчас речь идет об интересах нескольких участников, считает Гутерриш. Помимо США и России, генсек ООН отметил активность Турции, Ирана и Саудовской Аравии в регионе. Крупные игроки уже не контролируют всех участников, заявил он.

Необходима реформа СБ ООН

Гутерриш также отметил необходимость реформы Совета Безопасности (СБ) ООН. "Наивно" считать, что организация способна урегулировать конфликт в Сирии, заявил он.О полной реформе Организации Объединенных Наций можно говорить лишь после преобразования Совета Безопасности, убежден генеральный секретарь.