Ряд членов ПАСЕ подозреваются в коррупции

В частности, в документе упоминается бывший депутат бундестага Эдуард Линтнер, который являлся членом ПАСЕ с 1999 по 2010 год. Авторы доклада называют представителя Христианско-социального союза "ключевым лоббистом" Азербайджана. С 2012 по 2014 год немецкому политику через зарегистрированные в Великобритании подставные фирмы были перечислены более 819 тысяч евро из Баку. В свою очередь, сам Линтнер утверждает, что получил деньги от расположенной в Баку неправительственной организации.

Еще одной подозреваемой выступает представительница Христианско-демократического союза Карин Штренц. По мнению авторов доклада, Линтнер нанял ее на работу через принадлежащую ему консалтинговую компанию Line M-Trade, которая финансировалась Баку и занималась лоббированием интересов Азербайджана. Позднее Штренц заявила, что не знала об источнике финансирования компании.

Взятки в размере более 2 млн евро