Как у петербуржцев миллиард отняли

Главным событием 27-го тура Чемпионата России стал поединок тульского "Арсенала" и петербургского "Зенита". Игра, ставшая самой результативной в туре (3:3) практически лишила петербургскую команду шансов на медали и Лигу чемпионов, премиальные за которые могли бы составить в случае прохода "Зенита" в групповой раунд ЛЧ почти один миллиард рублей.

Лишил надежд на главный кубковый турнир Старого Света команду Роберто Манчини никто иной, как попавший в немилость к итальянскому специалисту и отданный в аредну в "Арсенал", Артем Дзюба. Именно Дзюба ассистировал Головатенко на третьей минуте матча, после чего туляки вышли вперед. Паредес смог сравнять счет прямым ударом с углового, но Ткачев под занавес первого тайма снова вывел "Арсенал" вперед.

Усилиями Далера Кузяева "Зенит" во втором тайме отыгрался, но на 88-й минуте Дзюба, лично бывший готовым оплатить штраф в размере 10 миллионов рублей за участие в матче, подкараулил отскок от перекладины и спины вратаря "Зенита" Юрия Лодыгина и спас ничью для Тулы. "Арсенал" мог и выиграть, если бы Кангва на 94-й минуте, в контратаке, чуть поискуснее направил мяч мимо Лодыгина...

Теперь "Зенит" отстает от третьего места, на котором может оказаться как "Спартак" если не выиграет сегодня у "Ахмата", так и ЦСКА, обыгравший 2:1 "Краснодар". А чемпионскую интригу для ЧР сохранил московский "Локомотив" сыгравший 0:0 с "Уфой". Пока отставание ЦСКА и "Спартака" от "Локо" шесть очков и в запасе у тройки лидеров еще три тура.

А в Италии "Наполи" на последней минуте сумел забить гол в ворота "Ювентуса" и сократил отставание в чемпионской гонке до одного очка. Туринцы за весь матч ни разу не сумели попасть в створ ворот и теперь за четыре тура до конца сезона именно неаполитанцы и туринцы будут выяснять, кто завоюет скудетто. Идущая на третьем месте "Рома" отстает от дуэта лидеров на 17 очков.