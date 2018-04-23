Туристический автобус попал в ДТП в КНДР: более 30 погибших

По предварительным данным, погибли более 30 человек, сообщает китайское государственное информационное агентство CGTN со ссылкой на министерство иностранных дел Китая.

Отмечается, что жертвами аварии стали в основном туристы из КНР. Китайские дипломаты уже отправились на место происшествия. Подробности ЧП пока неизвестны.

Изначально CGTN сообщило в Twitter , что трагедия произошла в результате падения автобуса с людьми с моста. Однако позднее это сообщение было удалено, передает NK News .

Источники сайта в туристической отрасли сообщают, что авария произошла неподалеку от северокорейского города Кэсон. На трассе, ведущей из Кэсона в Пхеньян, в настоящее время ведутся масштабные ремонтные работы. Это связано с предстоящей 27 апреля встречей лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом РК, утверждают собеседники СМИ.