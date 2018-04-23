Туристический автобус попал в ДТП в КНДР: более 30 погибших

Крупное ДТП с участием туристического автобуса произошло в ночь на воскресенье, 23 апреля, в провинции Хванхэ-Пукто на юге КНДР, пишет Newsru.com.
По предварительным данным, погибли более 30 человек, сообщает китайское государственное информационное агентство CGTN со ссылкой на министерство иностранных дел Китая.
Отмечается, что жертвами аварии стали в основном туристы из КНР. Китайские дипломаты уже отправились на место происшествия. Подробности ЧП пока неизвестны.
Изначально CGTN сообщило в Twitter, что трагедия произошла в результате падения автобуса с людьми с моста. Однако позднее это сообщение было удалено, передает NK News.
Источники сайта в туристической отрасли сообщают, что авария произошла неподалеку от северокорейского города Кэсон. На трассе, ведущей из Кэсона в Пхеньян, в настоящее время ведутся масштабные ремонтные работы. Это связано с предстоящей 27 апреля встречей лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом РК, утверждают собеседники СМИ.
По другой версии, причиной ЧП могли стать неблагоприятные погодные условия.