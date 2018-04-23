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В эстонской футбольной лиге избили судью

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ФОТО: CARL RECINE / Action Images via Reuters/Scanpix

В матче Четвертой лиги между "Пакри Алексела" и "Соккернетом" защитник гостей ударил главного арбитра встречи кулаком в лицом.

Инцидент произошел в конце встречи, когда защитник "Соккернета" Алвин Куускмяэ после того, как арбитр Кристьян-Эрик Ляяне показал красную карточку, ударил кулаком арбитра в лицо. Руководство "Соккернета" в лице Пярна Волька подтвердило, что инцидент имел место быть: "Почему это произошло, знает лишь сам игрок. По его словам рассудок игрока помутился после того как арбитр показал вторую желтую карточку, которая превратилась в красную и Алвин не смог себя сдержать".

После того как арбитр пришел в себя после чуствительного удара, он завершил игру и вызвал на место проишествия наряд полиции.

Инцидент с избиением судьи будет рассмотрен на заседании КДК ЭФС.

Сам матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Пакри Алексела".

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