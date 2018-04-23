В эстонской футбольной лиге избили судью

Инцидент произошел в конце встречи, когда защитник "Соккернета" Алвин Куускмяэ после того, как арбитр Кристьян-Эрик Ляяне показал красную карточку, ударил кулаком арбитра в лицо. Руководство "Соккернета" в лице Пярна Волька подтвердило, что инцидент имел место быть: "Почему это произошло, знает лишь сам игрок. По его словам рассудок игрока помутился после того как арбитр показал вторую желтую карточку, которая превратилась в красную и Алвин не смог себя сдержать".