200 миллионов евро за египетского парня
23 апреля 2018 г., 9:22
Мадридский "Реал" вдобавок к бразильцу Неймару заинтересовался и нападающим "Ливерпуля" Мохаммедом Салахом, передает "Спорт-Экспресс".
Салах, который возглавляет гонку бомбардиров Английской Премьер-Лиги, а также признан лучшим игроком АПЛ в этом сезоне, оценивается "Реалом" в 200 миллионов евро, которые испанский гранд готов предложить "Ливерпулю". Неймара, который такхе входит в шорт-лист мадридцев руководство "Реала" хочет обменять на Криштиану Роналду. Сам 25-летний египтянин также надеется на переход в стан "королевского" клуба. Однако "Ливерпуль" постарается удержать игрока и будет готов вести переговоры в случае победы в Лиге чемпионов.
В 33 играх чемпионата Салах забил 31 гол, отдав 9 результативных передач.