200 миллионов евро за египетского парня

Салах, который возглавляет гонку бомбардиров Английской Премьер-Лиги, а также признан лучшим игроком АПЛ в этом сезоне, оценивается "Реалом" в 200 миллионов евро, которые испанский гранд готов предложить "Ливерпулю". Неймара, который такхе входит в шорт-лист мадридцев руководство "Реала" хочет обменять на Криштиану Роналду. Сам 25-летний египтянин также надеется на переход в стан "королевского" клуба. Однако "Ливерпуль" постарается удержать игрока и будет готов вести переговоры в случае победы в Лиге чемпионов.