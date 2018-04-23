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200 миллионов евро за египетского парня

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ФОТО: Peter Byrne/PA Wire/PA Images

Мадридский "Реал" вдобавок к бразильцу Неймару заинтересовался и нападающим "Ливерпуля" Мохаммедом Салахом, передает "Спорт-Экспресс".

Салах, который возглавляет гонку бомбардиров Английской Премьер-Лиги, а также признан лучшим игроком АПЛ в этом сезоне, оценивается "Реалом" в 200 миллионов евро, которые испанский гранд готов предложить "Ливерпулю". Неймара, который такхе входит в шорт-лист мадридцев руководство "Реала" хочет обменять на Криштиану Роналду. Сам 25-летний египтянин также надеется на переход в стан "королевского" клуба. Однако "Ливерпуль" постарается удержать игрока и будет готов вести переговоры в случае победы в Лиге чемпионов.

В 33 играх чемпионата Салах забил 31 гол, отдав 9 результативных передач.

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