Таблица: сколько в Эстонии зарабатывают лучшие в своей сфере?

Брутто-зарплату более 4000 евро в Эстонии могут получать лучшие работники сферы ИТ. Уровень зарплат специалистов компьютерных сетей составляет 4045 €, у 90% работников она ниже, у 10% работников выше, зарплата разработчиков программного обеспечения - 3397 €, системных администраторов - 2828 €.

Однако высокую зарплату в Эстонии можно зарабатывать и в других сферах – например, брутто-зарплата лучших специалистов по продаже составляет более 3600 евро (3680 €), а менеджеров по маркетингу – почти 3000 евро (2993 €). Высокооплачиваемые специалисты есть и в публичном секторе, где лучшие руководители отделов получают брутто-зарплату 2888 евро.

«Никогда прежде в Эстонии люди не могли так много зарабатывать, как сейчас, - сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. - Дефицит рабочей силы вынуждает многих работодателей при найме новых работников пересматривать зарплаты и одновременно обеспечивать прозрачность политики в области заработной платы – в настоящее время 25-30 процентов объявлений о работе уже публикуются с указанием зарплаты».

«Исследования показали, что для того, чтобы переманить работника, работодатель вынужден предложить зарплату как минимум на 30% выше прежней. Такое предложение работодатель может взвесить, если речь идет о должности, способной обеспечить предприятию существенную добавленную стоимость, или если бы сорвавшийся вербовочный процесс причинил заметный ущерб. Однако высокая зарплата не всегда является ключевым фактором для переманивания талантов – привлекательность работы работодатели могут повысить, например, и программами по долевому участию и владению акциями в компании. Разумеется, в качестве вознаграждения за предложенную мечту работодатели ждут глубоких знаний и навыков, которые могли бы дать большой толчок развитию предприятия», - добавил Хенри Аувяэрт.

«Во многих секторах на уровень зарплаты, помимо острой борьбы за хороших работников, влияет также открытость для международной конкуренции на рынке труда. При найме высокооплачиваемых работников зарплата важна, однако еще более важными ключевыми словами являются интересная работа, возможности для развития, качество руководства и возможность работать вместе с лучшими специалистами своей области. Большое значение имеют также привлекательность трудовой и жилой среды и соответствие предпочтениям работника», - прокомментировала результаты руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.

«Различия в зарплатах большие, особенно в части зарплат руководителей и специалистов высшей квалификации. При оценке уровней зарплат нужно учитывать, что на некоторых должностях наряду с основной зарплатой важную роль играют также плата за результат и прочие доплаты. Зарплату на уровне 90-го процентиля зарабатывают немногие – брутто-зарплата более половины (57%) работников остается в пределах 600–1400 евро (500–1099 на руки)», - добавила Кадри Сеэдер.

90-й процентиль брутто-зарплаты, или 10%-я граница наиболее высокооплачиваемых.