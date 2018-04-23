В Таллине состоится конференция спикеров парламентов стран ЕС

Конференцию откроет Эйки Нестор. По его словам, у стран ЕС, конечно, есть разногласия относительно будущего ЕС, и важно это честно и открыто обсудить. По его мнению, отношения ЕС с гражданами должны отстаивать именно национальные парламенты.

С вступительным докладом выступит председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

Первый день конференции будет посвящен будущему Европейского союза. С докладами выступят маршал Сейма Польши Марек Кухциньский, председатель Национального совета Словакии Андрей Данко и президент Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи.

Второй день конференции будет посвящен вопросам безопасности и обороны Европы. С докладами выступят спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце, председатель Бундестага Германии Вольфганг Шойбле и председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка. После докладов состоится обсуждение.