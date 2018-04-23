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Важная информация для путешествующих поездами

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ФОТО: Mihkel Maripuu

Железнодорожная компания AS Eesti Raudtee  в понедельник начинает ремонтные работы на станции Рийзипере, железнодорожное движение здесь закроется до 18 мая.

В 2018 году ведутся работы по реконструкции в западном направлении, в связи с ремонтом будет меняться расписание движения поездов, а некоторые рейсы будут частично заменяться автобусными перевозками. Владелец инфраструктуры AS Eesti Raudtee 23 апреля начинает ремонтные работы на станции Рийзипере, поэтому железнодорожное движение здесь закроется до 18 мая, сообщило предприятие Elron.

Это означает, что поезда смогут ходить только до Вазалемма, и что в этот период идущие до Рийзипере рейсы на отрезке Вазалемма - Рийзипере будут обслуживать замещающие автобусы.

«Возобновляемые работы по реновации железной дороги позволят обеспечить в будущем более удобные и бесперебойные поездки на поездах. В связи с ремонтными работами пассажирам придется учитывать возникновение некоторых неудобств, но мы надеемся на понимающее отношение всех наших клиентов, и заранее благодарим их за терпение», – сказал руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Действующее во время ремонта расписание Elron составит совместно с Eesti Raudtee, учитывая интересы пассажиров настолько, насколько это возможно. Работы будут выполняться по отрезкам, и в соответствии с прогрессом работ будут меняться и расписания.

При планировании поездки на поезде Elron просит следить за текущей информацией на сайте (www.elron.ee) и на информационных стендах, на которых также будут в текущем порядке размещаться расписания, действующие во время ремонта.

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