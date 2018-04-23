Избивший судью игрок: "Не контролировал себя. Приношу свои извинения"

"Не контролировал себя в том злополучном эпизоде. У меня была причина, которая довела меня до белого каления в той ситуации, но это нисколько не оправдывает мой поступок. Попросил у судьи прощения сразу после своего поступка и прошу сейчас. Просто я слишком завелся, но что сделано, то сделано, назад время не отмотаешь" - сказал защитник ФК "Соккернет" в интервью Postimees.