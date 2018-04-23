понедельник, 23 апреля 2018 г.
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  • Избивший судью игрок: "Не контролировал себя. Приношу свои извинения"

Избивший судью игрок: "Не контролировал себя. Приношу свои извинения"

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ФОТО: Mailiis Ollino /

В матче третьего тура чемпионата Эстонии в Четвертой лиге по футболу игрок ФК "Соккернет" Алвин Куускмяэ ударил кулаком в лицо обслуживавшего поединок судью Кристьяна-Эрика Ляяне.

"Не контролировал себя в том злополучном эпизоде. У меня была причина, которая довела меня до белого каления в той ситуации, но это нисколько не оправдывает мой поступок. Попросил у судьи прощения сразу после своего поступка и прошу сейчас. Просто я слишком завелся, но что сделано, то сделано, назад время не отмотаешь" - сказал защитник ФК "Соккернет" в интервью Postimees.

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