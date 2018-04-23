СМИ: Германия подготовила военные заказы на миллиарды евро

Список является предварительным

Среди прочего, Минобороны планирует взять в лизинг на девять лет израильские беспилотники Heron TP, о чем договорились на коалиционных переговорах участники правительственной коалиции. Стоимость только этого договора превышает один миллиард евро, пишет DW.com.

Кроме того, будут заказаны вертолеты для поисково-спасательных операций, транспортные самолеты, системы противоракетной обороны и прочая военная техника, указывают издания. Планируется также модернизировать БМП Puma и заключить договор о техобслуживании вертолета NH90.

По сведениям газет, этот список является "предварительным" и в конечном счете зависит от принятия закона о бюджете на 2018 год.

Критика оснащения бундесвера

В последние годы неоднократно подвергалось критике оснащение бундесвера, в частности, выявлялись проблемы с оружием, военной техникой, а также с привлечением военнослужащих и гражданского персонала. В частности, в конце февраля был опубликован доклад о состоянии вооруженных сил Германии в 2017 году уполномоченного бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ханса-Петера Бартельса (Hans-Peter Bartels).