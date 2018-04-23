Йыхви начал борьбу с заброшенными могилами на кладбище

Осенью 2017 года рядом с двадцатью неухоженными могильными участками на Йыхвиском кладбище установили инфотаблички с предупреждением: если могилу не приведут в порядок, то с 2019 года ее передадут под новое захоронение.

Специалист Йыхвиского волостного управления по благоустройству Лийви Мельдер объяснила, что таблички установлены рядом с могильными участками, за которыми волость ухаживает сама и где в ходе уборки обнаружились старые могильные камни и плиты. «Никто за ними не ухаживает, людей там хоронили много лет назад - как в 50-х, так и в 70-х годах прошлого века», - сказала она.

Проблема в том, что данные о захороненных на Йыхвиском кладбище неполные - полноценная база данных появилась только в 1993 году. Правда, волость может воспользоваться данными метрических книг йыхвиской церкви св. Михаила, но и они неполные. Отчасти виной тому пожар 1943 года, начавшийся со здания конфирмационной школы. Его немцы использовали в качестве склада боеприпасов, и, по одной версии, его подожгли, чтобы скрыть якобы имевшуюся недостачу. В том пожаре была уничтожена большая часть жилых домов Йыхви - в общей сложности 169. Пожар также охватил церковь и уничтожил часть документов.

Пастор Йыхвиского прихода св. Михаила Пеэтер Калдур сказал, что большая часть книг и документации все же сохранилась. Но если речь идет, к примеру, о безымянной могиле, на которой стоит только крест, то пользы от этого мало — в метрические книги не вносили точное месторасположение захороненных на кладбище.

По словам Лийви Мельдер, в метрических книгах обычно указывалось, кто похоронен, когда и на какой стороне кладбища - эстонской или русской.

По ее словам, предупреждающие таблички успели поставить не у всех неухоженных могил и в общем таких могил, которые долгое время не приводились в порядок, около двухсот. А это значит, что если собственники или потомки захороненных не объявятся, то эти могилы отдадут под повторное захоронение.

Согласно предписанию, снова хоронить в старой могиле можно по прошествии тридцати лет.

Однако вызвано повторное захоронение не столько нехваткой места на Йыхвиском кладбище. По словам Лийви Мельдер, в новом квартале Йыхвиского кладбища места для захоронения хватит еще на десять лет и даже дольше, так как у многих жителей Йыхви есть могильные участки на кладбище.

«Цель в том, чтобы облик кладбища улучшился, и заброшенные могильные участки его не портили. Когда я прихожу и навожу порядок на могильном участке, а рядом с ним такие заросли, это выглядит очень неприглядно, - сказала Мельдер.

До сих пор ни один из собственников могильного участка, отмеченного инфотабличкой, или родственник погребенного с волостным управлением не связался.

По-прежнему головной болью для волостных властей являются люди, которые незаконно выбрасывают свои бытовые и прочие отходы в стоящие на Йыхвиском кладбище контейнеры и рядом с ними. Пик нелегального замусоривания обычно приходится на весну и осень - тогда заказывать опустошение контейнеров приходится каждую неделю. Так, в апреле-мае волостное управление может тратить на это около 4000-5000 евро в месяц. За год на вывоз мусора с кладбища волость тратит около 40000 евро.

«Эти люди ведь нередко не жители Йыхви. Сюда привозят свой мусор многие кохтлаярвесцы, а также, к примеру, жители Силламяэ. Последний раз, когда мы установили личность мусорящего, оказалось, что он из Вайвара», - пояснила специалист Йыхвиской волости по благоустройству Лийви Мельдер.