понедельник, 23 апреля 2018 г.
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  • Bloomberg: введение санкций против российских олигархов привело к оттоку денег из Латвии

Bloomberg: введение санкций против российских олигархов привело к оттоку денег из Латвии

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Американский доллар. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Американские санкции против российских миллиардеров вызвали новую волну оттока денег из Латвии, сообщает Inopressa со ссылкой на Bloomberg.

"Ограничительные меры заставили кредитные учреждения Латвии прекратить сотрудничество с подвергшимися санкциям физическими лицами и организациями, по словам главы местного регулирующего органа", - говорится в статье.

"Речь идет о ряде лиц, упомянутых в списке", - заявил директор комиссии по финансам и фондовому рынку Петерс Путнинс, отказавшись назвать имена.

Как отмечает издание, из Латвии уже шел отток иностранных денег после того, как третий по величине банк страны был закрыт на фоне обвинений США в регулярных операциях с нелегальными средствами.

"Латвия, член ЕС, входящий в еврозону, традиционно выступала финансовым центром для клиентов из бывшего Советского Союза. В попытке снять с себя обвинения в операциях с капиталом сомнительного происхождения правительство ужесточает контроль за финансовой системой", - говорится в статье. Средства на банковских счетах в стране уменьшились примерно на 2,5 млрд евро с середины февраля.

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