Bloomberg: введение санкций против российских олигархов привело к оттоку денег из Латвии

"Ограничительные меры заставили кредитные учреждения Латвии прекратить сотрудничество с подвергшимися санкциям физическими лицами и организациями, по словам главы местного регулирующего органа", - говорится в статье.

"Речь идет о ряде лиц, упомянутых в списке", - заявил директор комиссии по финансам и фондовому рынку Петерс Путнинс, отказавшись назвать имена.

Как отмечает издание, из Латвии уже шел отток иностранных денег после того, как третий по величине банк страны был закрыт на фоне обвинений США в регулярных операциях с нелегальными средствами.