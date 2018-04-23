Первые результаты Тотального диктанта: в Таллинне - 35 отличников

«Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке и проведении Тотального диктанта. За организацией мероприятия такого масштаба в Таллинне стоит труд почти 150 человек: организаторов, координаторов, добровольцев и экспертов-русистов», – сказал председатель Таллиннского горсобрания и глава городского оргкомитета акции Михаил Кылварт.

Всего на трех таллиннских площадках в акции приняли участие 2300 человек. Работа по проверке велась в Таллиннском университете 40 филологами. Высшую оценку получили 35 человек, еще пятеро написали на «отлично» тест TruD, рассчитанный на тех, кто изучает русский язык в качестве иностранного.