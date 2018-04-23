В парках Таллинна вновь заработали фонтаны

Первыми забили фонтаны в Саду роз и в Полицейском парке. К 15 мая искриться на солнце будут уже струи всех фонтанов столицы, передает Раэпресс.

В общей сложности в ближайшие недели будет возобновлена подача воды к 42 фонтанам в разных уголках столицы

"Мы запускаем фонтаны и каскады, общим числом 42, по очереди - от центра города к окраинам, а осенью идем в обратном направлении", - рассказал директор муниципального предприятия "Парк Кадриорг" Айн Ярве.