В парках Таллинна вновь заработали фонтаны
23 апреля 2018 г., 11:05
После зимнего перерыва возобновили работу находящиеся в парках Таллинна фонтаны.
Первыми забили фонтаны в Саду роз и в Полицейском парке. К 15 мая искриться на солнце будут уже струи всех фонтанов столицы, передает Раэпресс.
В общей сложности в ближайшие недели будет возобновлена подача воды к 42 фонтанам в разных уголках столицы
"Мы запускаем фонтаны и каскады, общим числом 42, по очереди - от центра города к окраинам, а осенью идем в обратном направлении", - рассказал директор муниципального предприятия "Парк Кадриорг" Айн Ярве.
Семь фонтанов самого Кадриоргского парка будут запущены в последнюю неделю апреля.