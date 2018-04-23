Фотография у пограничного столба обернулась большим штрафом

Днем 21 апреля охранные устройства зафиксировали в приграничной зоне движение двух людей. Когда патруль прибыл на место, рядом с пограничным столбом уже никого не было. Чуть позже неподалеку был остановлен автомобиль, в котором находились мужчина и женщина, решившие прогуляться в приграничной зоне.

Задержанные сообщили, что видели запрещающие знаки, но очень хотели сделать фотографию на память на фоне российского пограничного столба. За незаконное нахождение в приграничной зоне обоим был назначен штраф на общую сумму в 300 евро.

Пограничники напоминают, что находиться рядом с пограничными столбами запрещено. "Если человек оказывается рядом с российским красно-зеленым столбом, значит, можно говорить о незаконном пересечении границы", - отмечают пограничники. Согласно закону, за незаконное пересечение временной контрольной линии нарушителю грозит штраф до 800 евро, либо арест.