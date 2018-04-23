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Фото: так выглядят самая дорогая и самая дешевая квартиры в Эстонии

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ФОТО: KV.EE

Самая дорогая квартира в Эстонии расположена в Старом городе в Таллинне, самая дешевая - в Койккюла в Валгамаа, пишет портал Kodu.

Самая дорогая квартира

ФОТО: KV.EE

Квартира, расположенная по адресу переулок Кирику, 4 в Старом городе, обойдется новому владельцу в 1 200 000 евро. В квартире пять комнат, ее общая площадь составляет более 250 метров. Основная часть жилища была построена в XVII веке. Здесь есть в бассейн, в помещении которого сохранилась историческая бойница, которая датируется XIV веком. В ходе ремонта квартиры обнаружены фрагменты старой стены, большинство из которых переданы под охрану памятников старины. Большая часть мебели останется в квартире.

Самая дешевая квартира

ФОТО: KV.EE

Расположенная в Койкюла (волость Тахева, Валгамаа) квартира стоит 678 евро. Она однокомнатная, ее площадь составляет 30 метров. Дом, в котором находится квартира, был построен в 1958 году. Согласно объявлению, в жилище печное отопление, печь находится в хорошем состоянии. Коммунальные расходы низкие: зимой около десяти, летом - пять евро в месяц. Но квартира нуждается в ремонте. Несмотря на низкую цену, владелец отмечает, что торг уместен. Вблизи находятся детский сад и магазин, школа - чуть подальше.

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