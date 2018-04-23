Братья избили битой обидчика своей матери. Полицейские не помешали расправе

Патрульные полицейские не сдвинулись с места, пока братья Цюпа избивали человека битой.
Перед судом предстанут Александр и Эдуард Цюпа и бывшие патрульные полицейские Антон Голубев и Алексей Рогозин, сообщает Virumaa Teataja.
Все началось вечером 12 августа 2016 года: патруль полиции получил вызов в один из магазинов Кохтла-Ярве, где мужчина ударил женщину. Личность и место жительства подозреваемого были известны полицейским, и они отправились туда, чтобы его задержать.
Когда полицейские прибыли на место, туда же явились и братья Цюпа, которые хотели отомстить человеку, ударившему в магазине их мать. Согласно обвинениям, они проникли в квартиру мужчины и в спальне несколько раз ударили его предметом, похожим на биту. В результате избиения пострадавший получил травмы, после которых восстанавливался по меньшей мере четыре недели.
Братьев Цюпа обвиняют в нанесении телесных повреждений, повлекших за собой повреждения, последствия которых дилились по меньшей мере четыре недели.
Патрульные полицейские видели, как братья с битой вошли в квартиру, избили там свою жертву и скрылись. Их обвиняют в том, что своими действиями они способствовали преступлению, повлекшему за собой вред здоровью потерпевшего.