Братья избили битой обидчика своей матери. Полицейские не помешали расправе

Перед судом предстанут Александр и Эдуард Цюпа и бывшие патрульные полицейские Антон Голубев и Алексей Рогозин, сообщает Virumaa Teataja.

Все началось вечером 12 августа 2016 года: патруль полиции получил вызов в один из магазинов Кохтла-Ярве, где мужчина ударил женщину. Личность и место жительства подозреваемого были известны полицейским, и они отправились туда, чтобы его задержать.

Когда полицейские прибыли на место, туда же явились и братья Цюпа, которые хотели отомстить человеку, ударившему в магазине их мать. Согласно обвинениям, они проникли в квартиру мужчины и в спальне несколько раз ударили его предметом, похожим на биту. В результате избиения пострадавший получил травмы, после которых восстанавливался по меньшей мере четыре недели.

Братьев Цюпа обвиняют в нанесении телесных повреждений, повлекших за собой повреждения, последствия которых дилились по меньшей мере четыре недели.