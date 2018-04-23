Угроза катастрофы, подобной Кемерову, нависла над Эстонией

Трагические пожары и обвалы в недавнем прошлом

Пожар в российском Кемерове: 25 марта в Кемерове загорелся торговый центр, в результате чего погибли более 60 человек. Известно, что большое количество погибших было вызвано тем, что сигнализация была отключена, а многие пути эвакуации были закрыты, в результате чего люди оказались в ловушке.

25 марта в Кемерове загорелся торговый центр, в результате чего погибли более 60 человек. Известно, что большое количество погибших было вызвано тем, что сигнализация была отключена, а многие пути эвакуации были закрыты, в результате чего люди оказались в ловушке. Обрушение в рижском магазине Maxima: потолок Maxima в рижском спальном районе Золитуде обрушился 21 ноября 2013 года, когда в вечернее время в магазине было много народа. Несколько раз перед этим срабатывала сигнализация, однако посетителей не эвакуировали. Через час после первой сирены провалилась крыша. Погибли 54 человека, десятки получили тяжелые травмы. В ходе следствия было установлено, что строительство здания было необходимо остановить минимум 30 раз, поскольку были найдены серьезные или менее значительные строительные нарушения.

потолок Maxima в рижском спальном районе Золитуде обрушился 21 ноября 2013 года, когда в вечернее время в магазине было много народа. Несколько раз перед этим срабатывала сигнализация, однако посетителей не эвакуировали. Через час после первой сирены провалилась крыша. Погибли 54 человека, десятки получили тяжелые травмы. В ходе следствия было установлено, что строительство здания было необходимо остановить минимум 30 раз, поскольку были найдены серьезные или менее значительные строительные нарушения. Обрушение в торговом центре Solaris: 13 октября 2009 года в кинотеатре Cinamon в новехоньком центре Solaris обрушился потолок. Никто при этом не пострадал. Согласно анализу, проведенному учеными ТТУ, обрушение могло быть вызвано разницей давлений в вентиляционной системе. В ходе полицейского расследования в расчетах, которые легли в основу строительного чертежа, были выявлены серьезные недостатки, а у автора чертежа, руководителя объекта из Merko не было необходимой компетенции для проектирования. На потолке были установлены более дешевые подвески с меньшей несущей способностью, чем было предусмотрено договором.

13 октября 2009 года в кинотеатре Cinamon в новехоньком центре Solaris обрушился потолок. Никто при этом не пострадал. Согласно анализу, проведенному учеными ТТУ, обрушение могло быть вызвано разницей давлений в вентиляционной системе. В ходе полицейского расследования в расчетах, которые легли в основу строительного чертежа, были выявлены серьезные недостатки, а у автора чертежа, руководителя объекта из Merko не было необходимой компетенции для проектирования. На потолке были установлены более дешевые подвески с меньшей несущей способностью, чем было предусмотрено договором. Обрушение магазина Marja: 12 февраля 1994 года во второй половине дня обрушилась крыша таллиннского магазина Marja. Из-за строительной ошибки ослабела опора, на которой держался потолок в торговом зале. В результате опора рухнула вместе с потолком. При этом на месте погибли пять человек и 13 пострадали, из них один впоследствии скончался в больнице.

На процессе по делу Maxima вскрылось мошенничество

На судебном процессе по делу латвийской Maxima выяснилось, что официальный изготовитель металлоконструкций для магазина никогда не работал на объекте.

Инженер-строитель Андрей Кулешов по документам являлся работником фирмы Vikom Industry, изготовившей металлоконструкции для Maxima, и монтировавшей их фирмы Monce. Впоследствии в суде выяснилось, что в действительности Кулешов не работал ни в одной из этих фирм и никогда не был на этом объекте, однако подпись инженера-строителя стоит на документе, который заверял, что металлоконструкции, установленные в Maxima, отвечали требованиям. Инженер признался в суде, что не ставил на них своей подписи.

В обеих фирмах Кулешов, по его словам, значился лишь формально, позволяя предприятиям использовать свое имя и лицензию специалиста, сообщало Латвийское телерадиовещание.