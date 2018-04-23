Вертолет эвакуировал пассажира с парома Tallink

В воскресенье, 22 апреля, медики на вертолете Национальных вооруженных сил Латвии пришли на помощь пассажиру парома Isabelle, которому внезапному стало плохо. Об этом агентству LETA сообщила представитель Неотложной медицинской помощи Илзе Букша.