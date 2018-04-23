Вертолет эвакуировал пассажира с парома Tallink
23 апреля 2018 г., 12:26
В воскресенье, 22 апреля, медики на вертолете Национальных вооруженных сил Латвии пришли на помощь пассажиру парома Isabelle, которому внезапному стало плохо. Об этом агентству LETA сообщила представитель Неотложной медицинской помощи Илзе Букша.
По словам Букши, пассажиру на пароме нужно было оказать помощь незамедлительно, поэтому специализированная реанимационная бригада приняла решение лететь на вертолете.
После того, как медики помогли пассажиру, больного госпитализировали для дальнейшего лечения в больницу Риги.
Паром Isabelle курсирует между Ригой и токгольмом.