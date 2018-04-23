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Вертолет эвакуировал пассажира с парома Tallink

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Паром Isabelle.

ФОТО: Küllike Rooväli

В воскресенье, 22 апреля, медики на вертолете Национальных вооруженных сил Латвии пришли на помощь пассажиру парома Isabelle, которому внезапному стало плохо. Об этом агентству LETA сообщила представитель Неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

По словам Букши, пассажиру на пароме нужно было оказать помощь незамедлительно, поэтому специализированная реанимационная бригада приняла решение лететь на вертолете.

После того, как медики помогли пассажиру, больного госпитализировали для дальнейшего лечения в больницу Риги.

Паром Isabelle курсирует между Ригой и токгольмом.

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