Видео: еще одна драка в эстонском футболе

Конфликт произошел между защитником "Уорриор" Евгением Ботаровым и полузащитников дубля "Эльвы" Айваром Ивасте. После непродолжительного обмена мнениями Ботаров ударил головой в своей штрафной площадке Ивасте. Судья удали Ботарова с поля, но пенальти не назначил, так как чуть ранее прозвучал свисток на перерыв.