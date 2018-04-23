Видео: еще одна драка в эстонском футболе
23 апреля 2018 г., 12:31
На этот раз инцидент произошел в Третьей лиге, зоне "Юг", где в матче "Уорриор" Валга и дубля ФК "Эльва".
Конфликт произошел между защитником "Уорриор" Евгением Ботаровым и полузащитников дубля "Эльвы" Айваром Ивасте. После непродолжительного обмена мнениями Ботаров ударил головой в своей штрафной площадке Ивасте. Судья удали Ботарова с поля, но пенальти не назначил, так как чуть ранее прозвучал свисток на перерыв.
Несмотря на удаление Ботарова "Уорриор" выиграл 2:1.