понедельник, 23 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
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Видео: еще одна драка в эстонском футболе

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ФОТО: Caro/Scanpix

На этот раз инцидент произошел в Третьей лиге, зоне "Юг", где в матче "Уорриор" Валга и дубля ФК "Эльва".

Конфликт произошел между защитником "Уорриор" Евгением Ботаровым и полузащитников дубля "Эльвы" Айваром Ивасте. После непродолжительного обмена мнениями Ботаров ударил головой в своей штрафной площадке Ивасте. Судья удали Ботарова с поля, но пенальти не назначил, так как чуть ранее прозвучал свисток на перерыв.

Несмотря на удаление Ботарова "Уорриор" выиграл 2:1.

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