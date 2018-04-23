Забастовка во Франции: не взлетают самолеты и не едут поезда

В понедельник, 23 апреля, во Франции из-за забастовки железнодорожников будут отменены 60% высокоскоростных поездов TGV. Об этом сообщает Le Figaro.
Очередной этап забастовки французских железнодорожников начнется вечером 22 апреля и продолжится до раннего утра 24 апреля, пишет turizm.ru. Согласно заявлению руководства национального оператора железных дорог SNCF, отмененными значатся 60% скоростных поездов TGV и поездов региональных маршрутов TER, а также 70% поездов Transilien, обслуживающих, главным образом, железнодорожные станции Иль-де-Франс и линии RER.
Количество поездов сократится на маршрутах из Парижа в Гавр, Шербург, Тулузу, Клермон, из Бордо в Марсель, из Нанта в Бордо. В столичном регионе в понедельник, 23 апреля, возникнут сложности у пассажиров RER линий A, B, C, D, E.
Добавим, что сотрудники железнодорожной компании SNCF, среди которых машинисты, путевые работники, контролеры и работники вокзалов, протестуют против лишения их социальных льгот.
Вместе с этим стало известно, что в понедельник, 23 апреля, авиакомпания Air France отменила четверть рейсов из-за очередной акции протеста пилотов, стюардесс и наземного персонала. В основном, отмены коснутся рейсов на средние и дальние расстояния с вылетом из аэропорта Шарль де Голль. Руководство Air France заявило, что забастовка не повлияет на работу других авиакомпаний.