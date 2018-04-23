Сегодня в районе двух часов дня Вируский уездный суд постановил взять под стражу на время следствия 42-летнего нарвитянина Сергея, подозреваемого в убийстве жены. После судебного заседания подозреваемого отвезли в арестантский дом.

На вопрос корреспондента Rus.Postimees.ee - почему это несчастье произошло? - Сергей, выводимый конвоем из судебного зала, ответил встречной просьбой: "Не надо". Больше не проронил ни слова.

В суде Сергей выглядел подавленным, его лицо исцарапано, что может свидетельствовать о недавней борьбе, которая могла сопутствовать убийству.

Салон красоты Елены находится в соседнем доме с Нарвским зданием Вируского уездного суда. Сегодня дверь заперта. У салона по-прежнему стоит "Лексус" супругов.

Как ранее сообщили в пресс-службе Идаской префектуры, 21 апреля в Нарве в салоне красоты на улице Юхкентали было обнаружено тело 42-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Убитой оказалась довольно известная в Нарве мастер по маникюру Елена. Предыдущий ее супруг - успешный и состоятельный нарвский предприниматель Андрей - был найден мертвым 6 января 2012 года на чердаке дома. И хотя его смерть всем в окружении показалась абсурдной, случившееся квалифицировали как самоубийство - и уголовное дело было прекращено.

От того брака у Елены остались двое детей.