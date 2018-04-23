Попавшие под машину молодые люди оказались солдатами-срочниками

ДТП произошло в субботу в 16.30 на 59-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Ваймыйза (Рапламаа), где ехавший со стороны Пярну легковой автомобиль сбил стоявших на обочине двух молодых людей. Машина скрылась с места происшествия по направлению к Таллинну и, по первоначальным данным, речь шла о сером Audi или BMW. Пострадавших парней, которым чуть за 20, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

По словам пресс-секретаря Сил обороны, младшего лейтенанта Таави Лаазика, пострадавшими оказались солдаты-срочники, которые выполняли служебное задание на полевых учениях. «Силы обороны желают молодым людям скорейшего выздоровления», - добавил Лаазик BNS.

Позже выяснилось, что военнослужащих сбил автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 21-летний мужчина. «Спустя некоторое время он сам обратился в полицию и был задержан в качестве подозреваемого в воскресенье. Для выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по статье „нарушение требований движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное по неосторожности лицом, управляющим транспортным средством“», - рассказал младший следователь Раплаского отделения полиции Кристель Проос.