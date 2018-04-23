понедельник, 23 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Попавшие под машину молодые люди оказались солдатами-срочниками

Попавшие под машину молодые люди оказались солдатами-срочниками

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Военнослужащие.

ФОТО: Arved Breidaks

Попавшие на минувших выходных в Рапламаа под машину и получившие тяжелые травмы молодые люди оказались солдатами-срочниками, которые выполняли служебное задание.

ДТП произошло в субботу в 16.30 на 59-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Ваймыйза (Рапламаа), где ехавший со стороны Пярну легковой автомобиль сбил стоявших на обочине двух молодых людей. Машина скрылась с места происшествия по направлению к Таллинну и, по первоначальным данным, речь шла о сером Audi или BMW. Пострадавших парней, которым чуть за 20, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

По словам пресс-секретаря Сил обороны, младшего лейтенанта Таави Лаазика, пострадавшими оказались солдаты-срочники, которые выполняли служебное задание на полевых учениях. «Силы обороны желают молодым людям скорейшего выздоровления», - добавил Лаазик BNS.

Позже выяснилось, что военнослужащих сбил автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 21-летний мужчина. «Спустя некоторое время он сам обратился в полицию и был задержан в качестве подозреваемого в воскресенье. Для выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по статье „нарушение требований движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное по неосторожности лицом, управляющим транспортным средством“», - рассказал младший следователь Раплаского отделения полиции Кристель Проос.

«Просим людей, имеющих информацию об этом ДТП либо видевших Audi серого цвета 21 апреля на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, позвонить в полицию по номеру 514 0277 или написать по адресу kristel.proos@politsei.ee», - добавил он.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ