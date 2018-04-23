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В Санкт-Петербурге откроется дом ЛГБТ-гордости

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ФОТО: Lynne Sladky/AP

Во время чемпионата мира – 2018 в Санкт-Петербурге будет работать дом ЛГБТ-гордости, сообщает Gaystarnews.com.

Любители футбола нетрадиционной сексуальной ориентации смогут получить приют в доме гордости, который предназначен для обеспечения временного жилья спортсменам и болельщикам, обладающим сексуальной универсальностью. При этом дом ЛГБТ-гордости в Санкт-Петербурге не будет официальным представителем соответствующей международной организации, которая, тем не менее, объявила о готовности предоставить свою помощь.

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