В Санкт-Петербурге откроется дом ЛГБТ-гордости

Любители футбола нетрадиционной сексуальной ориентации смогут получить приют в доме гордости, который предназначен для обеспечения временного жилья спортсменам и болельщикам, обладающим сексуальной универсальностью. При этом дом ЛГБТ-гордости в Санкт-Петербурге не будет официальным представителем соответствующей международной организации, которая, тем не менее, объявила о готовности предоставить свою помощь.