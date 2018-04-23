На улице Виру в центре Таллинна упал и умер мужчина
23 апреля 2018 г., 13:05
Сегодня, 23 апреля, около полудня на улице Виру в центре Таллинна упал и умер мужчина. По первоначальным данным, ему стало плохо.
Около 12.00 прохожие сообщили, что на улице Виру упал 46-летний мужчина, рассказал пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.
Прибывшая на место происшествия скорая помощь констатировала, что он умер. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.
По данным полиции, указывающих на преступление признаков нет.