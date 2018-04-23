понедельник, 23 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • На улице Виру в центре Таллинна упал и умер мужчина

На улице Виру в центре Таллинна упал и умер мужчина

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня, 23 апреля, около полудня на улице Виру в центре Таллинна упал и умер мужчина. По первоначальным данным, ему стало плохо.

Около 12.00 прохожие сообщили, что на улице Виру упал 46-летний мужчина, рассказал пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

Прибывшая на место происшествия скорая помощь констатировала, что он умер. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.

По данным полиции, указывающих на преступление признаков нет.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ