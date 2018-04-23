12-летний мальчик украл мамину кредитку и четыре дня отрывался на Бали

Как сообщает The Mirror со ссылкой на австралийское издание, Дрю (имя изменено) приобрел дешевый билет в авиакомпании, которая, согласно исследованию школьника в интернете, позволит ему путешествовать без родителей и документа об их разрешении.

Перелет он запланировал на будний день, когда должен был быть в школе. Предварительно он обманом выманил у бабушки свои документы.

В аэропорту мальчик воспользовался услугами самообслуживания на регистрации и сначала перелетел из Сиднея в Перт, а затем – в Денпасар, на Бали. Беглец говорит, что был шокирован тем, что в международном аэропорту Перта никто не поинтересовался, почему он путешествует в одиночестве.

"Они только спросили мой ученический билет и паспорт, чтобы удостовериться, что мне уже исполнилось 12 лет и я не в начальной школе", - рассказал мальчик журналистам.

Родители узнали о пропаже ребенка, когда из школы сообщили, что тот не появился на занятиях. Путешественник проводил время в четырехзвездочном отеле "All seasons" и ни в чем себе не отказывал, отмечает rtvi.com.

"Словами не описать, что я почувствовала, когда узнала, как мой сын далеко находится", - говорит мать.