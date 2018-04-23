Гибридная Toyota неприятно удивила потенциального покупателя высоким расходом топлива

Как отмечает автор, на домашней страничке продавца сообщалось, что гибридная Toyota RAV4 потребляет пять литров топлива на сто километров пути. «Поскольку моя старая машина потребляла от 9,7 до 12,2 литра на «сотню», экономия была бы ощутимой», - отметил он.

Понравившийся автомобиль брался на пробную поездку трижды. За время самой продолжительной из них, когда суммарно было пройдено более 400 километров, расход топлива Toyota сильно разочаровал его.

Интересно, что оба дилерских центра Toyota по и тогам поездки выдавали так называемый «цифровой диплом», где был указан пройденный путь, а также средний расход топлива автомобиля.

«Вот только показатели бортового компьютера машины расходились с данными "диплома". Если я видел на приборной панели средний расход более семи литров топлива, то, по мнению представительства, автомобиль потреблял немногим более пяти литров», - негодует он.

Продавцы объяснили расхождение тем, что они при своих расчетах не учитывают то время в пути, когда автомобиль стоит на месте.

Конечно, ожидается, что на время остановки гибрид будет работать от электромотора, но ведь вполне возможны ситуации, когда для этих целей будет использоваться двигатель внутреннего сгорания.

«Мне как потенциальному клиенту это кажется обманом. Это введение клиента в заблуждение. По мне, продавцы в этой ситуации неправы», - сетует журналист.

В пресс-службе Toyota Baltic сообщили, что сотрудники дилерских центров якобы сообщают клиентам, что указанный в "дипломе" расход топлива не учитывает время, когда автомобиль стоит на месте.

Отмечается, что устройство Driveco (рассчитывает расход топлива) активируется при начале движения, а в процессе поездки следит за тем, сколько времени автомобиль ехал только за счет электричества и другими параметрами.