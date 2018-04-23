Келли Сильдару: "Я вернулась!"
23 апреля 2018 г., 13:53
Эстонская фристайл-сноубордистка Келли Сильдару объявила о своем возвращении в спорт после полученной в межсезонье травмы колена.
"Было довольно утомителэно наблюдать как брат Хенри выделывает на горе трюки, а я просто так сверху вниз катаюсь. Пока, конечно, ничего такого сверхсложного, но чем дальше, тем буду больше усложмять и нагружать программу", - сказала Сильдару в своем влоге, который на этот раз был посвящен тренировочному лагеру спортсменки в финском Леви.