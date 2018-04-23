понедельник, 23 апреля 2018 г.
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Келли Сильдару: "Я вернулась!"

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ФОТО: Konstantin Sednev/PM/Scanpix Baltics

Эстонская фристайл-сноубордистка Келли Сильдару объявила о своем возвращении в спорт после полученной в межсезонье травмы колена.

"Было довольно утомителэно наблюдать как брат Хенри выделывает на горе трюки, а я просто так сверху вниз катаюсь. Пока, конечно, ничего такого сверхсложного, но чем дальше, тем буду больше усложмять и нагружать программу", - сказала Сильдару в своем влоге, который на этот раз был посвящен тренировочному лагеру спортсменки в финском Леви.

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