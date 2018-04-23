«Крупнейшее в истории коррупционное дело»: почему его не могут распутать?

Политики и чиновники из 10 латиноамериканских стран продолжают гибнуть под катком дела Odebrecht.

Теневой бюджет

Компания Odebrecht изначально не находилась в центре расследования. «Операция автомойка» - масштабное расследование, закончившееся тюремными сроками для богатых и влиятельных, включая бывшего президента Лулу - началось в 2014 году как операция против отмывания денег.

Через некоторое время расследование сосредоточилось на бразильской государственной нефтяной компании Petrobras, топ-менеджеры которой назначались находившимися у власти политическими партиями. Следователи обнаружили признаки картельного сговора между несколькими связанными с Petrobras инженерными компаниями, включая Odebrecht. Эти компании подавали завышенные заявки на тендеры и платили взятки, чтобы получать контракты по завышенным ценам.

Petrobras превратился в огромную «копилку», из которой брали деньги главы компании, политики и партии. По некоторым оценкам, за время существования этой схемы было выплачено около 2 млрд долларов в «откатах», а Petrobras из-за завышенных цен по контрактам потеряла около 14 млрд долларов.

В 2014 году следователи обратили внимание на самого влиятельного члена картеля, которым была Odebrecht.

«Департамент взяток2 компании, прозаично названный «Отделом структурных операций», управлял собственным теневым бюджетом.

В ходе переговоров с прокурорами Марселу Одебрехт рассказал, что всем топ-менеджерам компании было известно о том, что от 0,5% до 2% доходов компании не учитывалось в официальной бухгалтерии.

«Мы говорим о компании с доходом 100 млрд реалов в год. Если речь идет о двух процентах, это около двух млрд реалов», - сказал глава Odebrecht.

Другими словами, до 600 млн долларов в год уходило на незадекларированные расходы. «Отдел структурных операций» платил взятки через сложную и многослойную систему подставных и офшорных компаний.

В Бразилии наличные адресатам часто доставляли «долейро», участники валютного черного рынка, или «мулы», перевозившие брикеты наличных под одеждой. Политикам как правило платили наличными. У некоторых также были тайные счета в банках.

Коррупционная машина

Это была организованная преступность - очень хорошо организованная. Вся финансовая активность систематизировалась с помощью двух специально созданных и работающих параллельно систем.

Первая система служила для коммуникации внутри компании и позволяла связаться с внешними финансовыми операторами. Вторая система - та, к которой следствие еще пока так и не получило полный доступ - использовалась для проведения платежей.

Однако ничего этого в начале расследования известно не было. Судьба исправно работавшей коррупционной машины Odebrecht окончательно решилась в ходе обыска в доме секретаря.

К 2015 году у следствия было достаточно улик для задержания не желавшего сотрудничать главы компании Марселу Одебрехта. К началу 2016 году полиции удалось получить доступ к личному электронному ящику одного из старших сотрудников «Отдела структурных операций».

Там они обнаружили письма с хроникой финансовых транзакций и таблицу, созданную секретарем отдела, Марией Луизой Таварес. Дом Таварес обыскали.