Военные присоединились к протестам в Ереване

Акции протеста происходят в различных местах Еревана. В них приняли участие студенты, собравшиеся с утра возле главного корпуса Ереванского госуниверситета. Молодые люди небольшими группами ненадолго перекрывали движение на улицах, скандируя лозунги "Присоединяйтесь!" и "Победа!", а также имя задержанного днем ранее лидера оппозиции Николы Пашиняна. Две большие колонные демонстрантов слились на проспекте Саят-Нова в центре города, одна из них пришла от университета.

Забастовка и шествие в Ванадзоре

В тот же день в третьем по величине городе Армении Ванадзоре объявили забастовку около трех тысяч работниц швейной фабрики, сообщает "АрмИнфо". Шествие, в котором также принимают участие местные студенты, работники городского рынка и центров торговли, двинулось к центральной площади.

Как заявил министр обороны Армении Виген Саркисян, армия может принять участие в подавлении протестных акций только в том случае, если будет введено чрезвычайное положение. В свою очередь глава МВД Эдвард Налбандян подчеркнул, что для урегулирования ситуации единственный путь - переговоры и диалог.