понедельник, 23 апреля 2018 г.
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Военные присоединились к протестам в Ереване

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Протесты в Ереване.

ФОТО: KAREN MINASYAN / AFP

В нескольких городах Армении продолжаются акции протеста, в которых принимают участие десятки тысяч человек. К протестующим присоединились военнослужащие одной из частей, дислоцированных в столице, сообщает корреспондент DW из Еревана в понедельник, 23 апреля. Минобороны подтверждает эту информацию, предупреждая о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

Акции протеста происходят в различных местах Еревана. В них приняли участие студенты, собравшиеся с утра возле главного корпуса Ереванского госуниверситета. Молодые люди небольшими группами ненадолго перекрывали движение на улицах, скандируя лозунги "Присоединяйтесь!" и "Победа!", а также имя задержанного днем ранее лидера оппозиции Николы Пашиняна. Две большие колонные демонстрантов слились на проспекте Саят-Нова в центре города, одна из них пришла от университета.

Забастовка и шествие в Ванадзоре

В тот же день в третьем по величине городе Армении Ванадзоре объявили забастовку около трех тысяч работниц швейной фабрики, сообщает "АрмИнфо". Шествие, в котором также принимают участие местные студенты, работники городского рынка и центров торговли, двинулось к центральной площади.

Как заявил министр обороны Армении Виген Саркисян, армия может принять участие в подавлении протестных акций только в том случае, если будет введено чрезвычайное положение. В свою очередь глава МВД Эдвард Налбандян подчеркнул, что для урегулирования ситуации единственный путь - переговоры и диалог.

Протесты против избрания премьер-министром Армении Сержа Саргсяна, ранее бывшего президентом, продолжаются уже одиннадцатый день. Сотни человек были задержаны полицией, большинство впоследствии отпущены на свободу. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал власти Армении не имитировать Москву.

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